Demolizione e ricostruzione del ponte di Molini di Triora: il guado sul torrente è pronto

Si tratta di una pista sul torrente che passa dall'area industriale di Molini, transitando sotto il ponte di strada nuova, attraversa il corso d'acqua per costeggiare l'argine e infine sbucare sull'altro lato della Sp65. In questi giorni i tecnici della Provincia stanno effettuando diversi sopralluoghi per controllare lo stato dell'intervento e il rispetto della road map.

La demolizione e ricostruzione del ponte di ferro sul torrente Argentina avrà un costo di 423mila euro (iva esclusa). Così come avvenuto per il Ponte di Loreto a Triora (dove sono in corso interventi per 1 milione di euro), la Provincia anche in questo caso, ha ottenuto il finanziamento necessario - 600.000 euro - grazie alla partecipazione ad un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ponte che collega Valle Argentina e Val Nervia è stato costruito dal Genio Militare alla fine degli anni '50, ed è lungo 50 metri. Anche questa struttura risente pesantemente del peso degli anni (alcune travi risultano corrose e non più in grado di sostenere in modo idoneo la struttura). A differenza del Ponte di Loreto verrà demolito e ricostruito con le stesse caratteristiche tecniche e stilistiche.