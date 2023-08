Sanremo: rifiuti edili scaricati nei contenitori riservati ai soci di un consorzio, la segnalazione con foto di un residente

"Buongiorno,

vi invio queste foto riguardanti la situazione odierna (domenica 6/8) dei contenitori dei rifiuti siti nella parte alta e consortile di Strada San Giovanni a Sanremo (sotto il ponte dell'autostrada). Gli stessi sono riservati ai soci del consorzio residenti non raggiunti dalla raccolta differenziata 'porta a porta'. Come si può vedere i contenitori sono pieni di materiale edile contenuto in sacchi azzurri della raccolta plastica del comune di Ospedaletti! Peraltro non manca neppure la sedia... Si evidenzia che situazioni simili sono quasi quotidiane. Per i consorziati a volte è davvero difficile conferire la 'rumenta'.

Un residente di Strada San Giovanni".