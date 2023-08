Sanremo: al Golf Club degli Ulivi il meeting di 12 club Rotary del Nord Italia

Al Golf Club degli ulivi a Sanremo si è tenuto un incontro tra soci di ben 12 club Rotary organizzato dal Rotary Club Sanremo. La serata è stata un momento di conoscenza reciproca e condivisione di futuri progetti.

Dice Claudio Lacagnina Presidente del RC Sanremo "Quest'occasione è stata progettata per dare possibilità a rotariani in villeggiatura a Sanremo o di territori vicini, di incontrarsi, conoscersi, e impostare nuove attività di servizio comuni. Dovrebbe essere la prima serata di un evento che potrebbe diventare ricorrente, nel solco della tradizionale e storica centralità di Sanremo come punto di incontro tra ospiti delle più varie provenienze. Ringrazio il direttivo del R.C. Sanremo per il prezioso aiuto nell'organizzazione e tutti i rotariani e ospiti che hanno partecipato".