A Riva Ligure la “Festa del Mare” con i fuochi d'artificio: “Ci prepariamo per il clou della stagione”

Questa sera a Riva Ligure una delle serate più attese dell’estate. All'approdo nautico alle 21 è in programma la “Festa del Mare”, si comincia con la celebrazione religiosa realizzata su un'imbarcazione all'interno dello specchio acqueo portuale durante la quale interverrà cantando l'Ave Maria il “tenore del Papa” Maximilian Daum.

Seguirà intorno alle 22.30 un emozionante spettacolo pirotecnico e per concludere un buffet di saluto organizzato dall'associazione “I 5 Feughi”.



“Ci prepariamo a festeggiare il clou della stagione con l'approssimarsi del ferragosto - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - in modo esplosivo e lo facciamo con i fuochi d'artificio sulla scogliera del porticciolo turistico, sarà il secondo dei tre spettacoli pirotecnici dell'estate il prossimo il 16 agosto. Sul lungo mare verrà istituita, come tutte le sere, l’isola pedonale. Si segnalano per l’occasione la disponibilità di diversi parcheggi tra i quali parcheggio zona lidl, parcheggio campo sportivo, parcheggio strada Casai e parcheggio via Pastonchi”.