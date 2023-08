Sanremo: vivono di espedienti nei giardini pubblici, espulsi due francesi

Il commissariato di Sanremo ha espulso dalla città e dal territorio nazionale due francesi da tempo presenti sul territorio comunale. I due vivevano di espedienti in rifugi di fortuna, anche all’interno dei giardini pubblici.

Giovedì scorso sono stati identificati a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che li avevano notati in pessime condizioni igienico/sanitarie e per alcuni episodi di accattonaggio molesto. Risultano anche insolventi nei confronti di strutture ricettive che li avevano ospitati e, per questo, sono stati denunciati.

Non essendoci motivazioni di lavoro o personali per rimanere sul territorio nazionale, la Polizia li ha accompagnati a Ventimiglia per le successive operazioni di riammissione in Francia.