Presentazione Bando PR FESR di Regione Liguria per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La CNA Imperia informa che il bando per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili per promuovere Incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle Micro, PMI liguri he realizzino o ammodernino impianti da fonti rinnovabili per migliorare l’efficienza energetica della loro attività, è stato approvato nella seduta di Giunta Regionale del 4 agosto.

Con questa misurala Regione Liguria finanzia la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, destinati all’autoconsumo e all'accumulo dell'energia prodotta, quali il solare fotovoltaico, il mini-eolico (maggiore di 20KW), il mini idroelettrico, il solare termico, il geotermico, gli impianti a biomasse.

Il bando, a valere sulla misura dell’azione 2.2.1 del PR FESR 2021-2027, consentirà alle aziende interessate di ottenere un sostegno finanziario regionale, in parte a fondo perduto e in parte a prestito a copertura dell'80% dell'investimento, con un interessante abbattimento del costo di garanzia per sostenere la produzione, l'immagazzinamento e l'autoconsumo di energia.

L’investimento minimo previsto è di 20 mila euro per le microimprese e 60 mila per le PMI. Investimento ammissibile massimo 1.500 mila euro.

In particolare sono ammissibili interventi per: la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le apparecchiature interconnesse (macchinari, inverter, componentistica e strutture per il montaggio), fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo, connessione alla rete elettrica nazionale e spese finalizzate alla realizzazione del progetto quali acquisto di programmi informatici, opere edili, studi di fattibilità, progettazione, indagini geologiche e geotecniche, direzioni dei lavori e sicurezza, collaudi tecnici-amministrativi e consulenze.

Sono anche ammissibili opere di re-powering finalizzate ad aumentare la resa di impianti già esistenti e la sostituzione dell’impianto termico con di pompe di calore collegate all’impianto ad energia rinnovabile.

Le imprese interessate possono far domanda esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” di Filse, dal 22 settembre al 6 ottobre 2023. A partire dal 6 settembre sarà attiva la modalità off-line per iniziare a predisporre la candidatura.

Questo bando, che copre una vasta gamma di fonti rinnovabili, rappresenta un'opportunità significativa per le Micro e PMI in quanto sono ammesse tutte le tipologie di impresa, anche i comparti dell'artigianato, del commercio, della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera.

Le attività dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 ottobre 2024.

E’ proprio per permettere a tutti gli imprenditori, potenziali fruitori di questo bando, di avere tutte le necessarie informazioni Il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, comunica che lunedì 7 agosto alle h. 18.00 CNA ha organizzato in collegamento on line (anche nella sala riunioni di CNA a Sanremo) un webinar dedicato (vedi locandina).

Link collegamento https://meet.goto.com/161041605

Di seguito il direttore Vazzano rappresenta la proroga del Bando per l'Efficientamento Energetico e ulteriori Aggiornamenti sui Bandi PR FESR.

La CNA Imperia è lieta di annunciare la proroga del bando per l'Efficientamento Energetico, al fine di consentire alle imprese interessate di completare le diagnosi energetiche necessarie da allegare alla domanda di partecipazione. Il nuovo termine per presentare le domande è fissato al 29 settembre.

Finora, sono state presentate 16 domande con una richiesta complessiva di 4.2 milioni di euro, mentre altre 44 sono ancora in fase di bozza, in attesa di essere completate con le relative diagnosi energetiche. La CNA Imperia ribadisce l'importanza di sfruttare questa opportunità per accedere a finanziamenti agevolati per l'efficientamento energetico e invita le imprese a completare le proprie domande nei tempi previsti.

La CNA Imperia informa inoltre che si sta valutando l'estensione del bando alle grandi imprese nella prossima finestra temporale. In caso di approvazione, le grandi imprese potranno presentare domanda solo per il prestito agevolato e non per il fondo perduto.

Parallelamente, il bando sull'Economia Circolare è stato prorogato fino all'11 agosto per la presentazione delle domande a graduatoria. Attualmente, sono state presentate 2 domande, di cui 1 completa e pronta per la firma, mentre altre 22 sono ancora in fase di bozza.

La CNA Imperia rinnova l'invito alle imprese a partecipare a questo bando, che rappresenta un'opportunità unica per promuovere pratiche sostenibili e innovative all'interno delle attività produttive.

Per quanto riguarda il bando sull'Innovazione, la CNA Imperia è entusiasta di annunciare che finora sono state presentate oltre 90 domande, con una richiesta di contributi che ammonta a 9.5 milioni di euro. La CNA sottolinea l'importanza di questo bando nel promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nelle imprese locali.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare:

Ufficio Credito e Bandi tel. 0184 500309 mail credito@im.cna.it e visitare il nostro sito www.cnaimperia.it

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è un'associazione che rappresenta e tutela le imprese artigiane e le PMI sul territorio. La CNA Imperia offre servizi di consulenza, assistenza e rappresentanza per sostenere lo sviluppo delle imprese locali.