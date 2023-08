Verso la riforma della giustizia: a Sanremo il convegno organizzato da Fratelli d'Italia

Domani, sabato 5 agosto, alle 17.30, presso l'Hotel Nazionale di Sanremo si terrà il convegno, "Verso una giustizia giusta". Un momento di confronto organizzato dal coordinamento della Provincia di Imperia di Fratelli d'Italia. Il partito del presidente Giorgia Meloni, propone un incontro sulla riforma della giustizia proposta da Ministro Carlo Nordio.

"Un momento di discussione sui delicati temi che ha visto il Ministro della Giustizia emanare un disegno di legge, con invio alle Camere per la discussione, per far si che il Parlamento discuta e migliori, se necessario, il testo che si ispira ad una giustizia più attenta alle garanzie dei cittadini senza, tuttavia, privare la magistratura dei necessari strumenti per indagare sulle ipotesi di reato" - spiegano da Fratelli d'Italia.

Saranno presenti l’On. Senatore Gianni Berrino, già capogruppo di FdI in commissione giustizia al Senato, e l’On. Augusta Montaruli, vice capogruppo di FdI alla Camera. "Analizzeranno il testo nelle rispettive sedi e potranno, quindi, esporre la nuova idea di giustizia che il nostro partito ha intenzione di affermare" - aggiungono.

Seguiranno gli interventi degli avvocati penalisti Fabrizio Cravero e Andrea Rovere, nonché le parole dei sindaci Giorgio Giuffra e Manuela Sasso interessati, in particolare, a discutere della abolizione del reato di abuso d’ufficio. L'introduzione dei lavori e saluto saranno a cura della consigliere regionale Veronica Russo, del capogruppo di FdI in consiglio comunale a Sanremo Luca Lombardi e del portavoce cittadino Antonino Consiglio. Hanno già dato conferma della partecipazione numerosi professionisti del settore.