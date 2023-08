Bordighera: con il contributo della Regione, continua l'attività di messa in sicurezza del territorio e di difesa della costa

Ieri Regione Liguria ha comunicato di aver assegnato a Bordighera 580.000 euro nell'ultimo riparto del piano degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio residuo a seguito della violenta mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018.



“Si tratta di un finanziamento cruciale – spiega il sindaco Vittorio Ingenito - per proseguire nell’attività di messa in sicurezza del territorio e di difesa della costa già intrapresa dalla mia amministrazione negli ultimi cinque anni: sarà impiegato per il ripristino della scogliera di punta Migliarese e delle aree limitrofe, per cui è già stato approvato il progetto. L’intervento, di grande portata, contribuirà a tutelare il litorale bordigotto e proteggere la condotta del Roya 1.

Si conferma quindi la fattiva collaborazione tra Regione Liguria e Città di Bordighera, che ha visto impegnati il Vice Sindaco Marco Laganà e l’Ufficio Tecnico comunale in un confronto davvero positivo con il Presidente e Commissario Straordinario Giovanni Toti e l’Assessore alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone nel corso di più incontri tenuti a Genova”.