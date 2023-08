Civezza: mercoledì prossimo la camminata sui sentieri per osservare le stelle

In una calda notte d’agosto, Civezza si trasformerà mercoledì prossimo in un luogo fresco in cui immergersi nelle bellezze del borgo e della natura.

Il ritrovo sulla piazza della Chiesa dedicata a San Marco alle 20.30. Quindi una breve visita all’antico borgo e cammino sui sentieri, fra la macchia mediterranea, sino al crinale fra la valle del San Lorenzo e la Val Prino, dove con l’esperto Paolo Ammirati osserveremo la volta celeste.

Il ritorno in paese avverrà attraverso l’antica mulattiera delle Cinque Burche. A guidare la passeggiata Marina guida escursionistica ambientale ed esperta del territorio.

Agosto è il mese ideale per riconoscere la costellazione di Orione, l’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore e la stella Polare, inoltre il triangolo Estivo formato dalle stelle Deneb, Vega e Altair appartenenti alle costellazioni del Cigno, della Lira e dell’Aquila. Queste sono solo le più interessanti.