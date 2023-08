Sanremo: questa sera sul palco di Rock in the Casbah salgono Datakill, Haji, Sfregio e Soundsick (video)

Dopo una serata all’insegna del cantautorato nelle sue forme più variegate, Rock in the Casbah è pronta a tornare alle origini.

Questa sera sul palco di piazza San Costanzo, nel cuore della Pigna, a partire dalle 21.30 saliranno quattro progetti musicali puramente rock, spaziando dall’hardcore al metal passando per la scena alternative: i Datakill, gli Haji, gli Sfregio e i Soundsick.

DATAKILL

Band metal e hardcore. Nel 1997 esce il demo cd Intitolato "Dimenticati dal mondo" e nel 1998, dopo l'ennesimo cambio di formazione, decidono di sciogliersi. Tornano nel 2000 con differenti obiettivi da raggiungere e rinnovato spirito e incidono nel 2001 il mcd ‘L’odio’ che comprende 5 tracce di puro metalcore/crossover e che raccoglie consensi positivi su diverse webzines e fanzines non solo italiane. Partecipano alla compilation ‘Punk e contaminazioni’ vol. 2 edita dalla Sana rec. nel 2003, diverse partecipazioni ad eventi live di spicco tra cui Emergenza Rock o come opening band per: Statuto, Crummy Stuff ed Exstrema. La band è entrata in studio tra dicembre e gennaio 2006 per registrare il loro primo album dal titolo “Fino all’ultimo respiro”, e per l'inizio del 2016 fanno uscire il loro secondo lavoro dal titolo "La Soluzione" con un sound più diretto, ed incisivo. Nel 2023 dopo un cambio di line up che vede l'uscita dalla band dello storico chitarrista Lorenzo per motivi personali prendono Fabrizio "fabbro" degli Skeletoon e Matteo dei 4 di Bastoni, ora sono in studio per l'uscita imminente del loro ultimo lavoro intitolato "SRHC" dove troverete tutte le loro emozioni e il vissuto degli ultimi anni.

HAJI

Nascono a Milano nel vecchio secolo. Si trasferiscono a Ventimiglia perché il mare ed il sole si addicono di più ai suoni caldi del trio. Incidono una mezza dozzina di dischi che suonano in ogni situazione. Ora sono in studio per incidere finalmente il disco dell'immaturità. Formazione: Deisen: basso, bigg muff, voce; Dolph: batteria, maracas, voce; Zazzo: chitarra, fuzz, voce.

SFREGIO

Sono una band thrash'n'roll con influenze punk attiva dal 2008 con cinque album in studio. Si autodefiniscono Porno alcoholic thrash'n'roll per via dei testi in italiano irriverenti e politicamente scorretti. Il loro nuovo album "Fagioli e sangria", uscito a dicembre 2022, è il quinto lavoro in studio e primo full-leght dalla reunion del 2021

SOUNDSICK

Tornano dopo aver già infiammato la Casbah anni fa. Sono un Power Trio Alternative Rock composto da due fratelli Ilario e Alexander Onibokun e Valentino Teodori. Le loro influenze spaziano dal post rock al post grunge, dal progressive alla psichedelia, cercando di unire il semplice al complesso, ma senza mai perdere di vista l'essenza della forma e della melodia. Nel 2012 pubblicano l'album di debutto "Astonishment" con la Seahorse Recording, etichetta indipendente guidata da Paolo Messere (Blessed child opera, Ulan bator) presso l’ Indie Factory studio di Sassari. Sarà poi masterizzato da Carl Staff a Chicago (U.S.A.), noto come produttore e ingegnere del mastering di diverse scene della musica internazionale come “Thurston Moore” dei “Sonic Youth”, “Dinosaur Jr.”, “Don Caballero”, ”Coco Rosie” e “Melt Banana”. Durante il corso degli anni hanno avuto una buona ed intensa attività live, hanno vinto numerosi concorsi tra cui Arezzo Wave Marche, Marte Live Marche e Rock in the Casbah (Sanremo) ed hanno avuto l’occasione di aprire concerti a gruppi di nota rilevanza nel panorama musicale come: Nick Oliveri ( Queens of the stone age, Kyuss, Mondo Generator), The Fratelli, Niccolò Fabi, Il teatro degli Orrori, Zu, Nobraino, IG (Gianni Maroccolo, Luca Bergia, Ivana Gatti), Dufresne, Criminal Jokers. Il loro video musicale “Loneliness” è stato scelto e trasmesso in alta rotazione dalla redazione di “Rock TV”, e sono stati recensiti su alcuni giornali nazionali importanti e su alcune principali riviste musicali ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico. Il loro ultimo lavoro, inciso presso l’ Indipendente Recording Studio, è stato registrato e mixato da Nicola Giorgetti e David Lenci (ex tecnico del suono dei Verdena), il quale gode di buona fama anche all'estero grazie alle collaborazioni avvenute con artisti internazionali come Steve Albini e Josh Klinghoffer (Red Hot Chili peppers), mentre il Mastering è stato affidato all' ingegnere del suono Giovanni Versari, il quale è noto per aver masterizzato tra i vari artisti, i MUSE con l'album Drones. Ad aprile 2023 firmano con la label Accannone Records, nota casa discografica capitanata da Max Martelli, (tour manager di Manuel Agnelli, Afterhours, Negrita) ed il 19 maggio esce il loro ultimo album, "Epigram". Il disco è stato accolto molto bene dagli addetti ai lavori e Rockit (una delle webzine più grandi in Italia) lo ha da poco inserito tra le migliori uscite dell'anno.