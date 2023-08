Bajardo: serata dedicata a Dante e alla Divina Commedia con Innocenti e Carja

Nella chiesa vecchia di San Niccolò a Bajardo, sabato 5 agosto alle ore 18 avrà luogo il terzo appuntamento delle “Bajardo Lectures 2023”. "L’università d’estate in Castel Bajardo promossa per il quarto anno dall’Accademia della Pigna di Sanremo. Dopo un anno di pausa tornano a Bajardo le tematiche dantesche che da sempre caratterizzano le attività dell’Accademia, con una “Lectura Dantis” intitolata “O Simon Mago! La corruzione nella chiesa e i papi simoniaci” - spiegano gli organizzatori.



L’accademico Marco Innocenti, allievo del poeta Edoardo Sanguineti e apprezzato critico letterario e curatore editoriale, spiegherà infatti il canto XXIX dell’Inferno di Dante in cui il Sommo Poeta non esita a additare alcuni diffusi vizi nella Chiesa del suo tempo. La declamazione integrale del canto è affidata all’attore Max Carja, voce ufficiale dell’Accademia della Pigna e già attivo sulle scene teatrali al fianco di grandi nomi come Ernesto Calindri, Arnoldo Foà e Paolo Poli.



"Nello scenario irreale dei ruderi della chiesa terremotata di Bajardo sarà estremamente suggestivo ascoltare l’interpretazione dei versi danteschi e per i più appassionati sarà possibile acquistare alcune pubblicazioni a tema edite da Lo Studiolo, come gli “Scritti danteschi” di Innocenti o “Indagine su Dante” di Davide Conrieri" - assicurano dall'organizzazione dell'evento - L’ingresso è libero e gratuito. Ricordiamo che anche questo week-end sarà possibile visitare la mostra “Due secoli di Eleganza maschile” nelle sale del “Castello” attiguo alla chiesa, con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 16 alle 18. Ingresso a 2 €, gratis per i ragazzi sotto i 14 anni".