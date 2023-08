Sanremo: sabato al Forte di Santa Tecla l'inaugurazione della mostra 'Postcards from the future'

Sabato prossimo alle 18.30 presso il Forte Santa Tecla inaugurazione della mostra 'Postcards from the future' di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino “Le città invisibili”.

L’esposizione fa parte degli eventi organizzati dal Forte di Santa Tecla in occasione del centenario della nascita di Calvino che qui a Sanremo trascorse l’infanzia e la gioventù. Gli incontri, che si terranno nei mesi di agosto e settembre, sono rivolti a diverse fasce di età.

I fotomontaggi e le parole si pongono come cartoline spedite dal futuro dove il dialogo tra due viaggiatori, in questo caso il fotografo e la giornalista, si trasforma in una meditazione distopica sulle città, dove il passato ritorna e la globalizzazione, la diversità e le contraddizioni di una società contemporanea in cui, come profetizzato da Calvino, oltre la metà della popolazione mondiale vive in ambienti urbani e megalopoli gigantesche dove l’essenza dell'essere umano diventa sempre più invisibile.

Fotomontaggi – Bruno Zanzottera

Testi – Marta Ghelma e stralci di “Le città invisibili”

Progetto grafico – Jacopo Maggioni

La mostra sarà aperta fino al 24 settembre (Sale “Magazzini di Levante”) ai seguenti orari: fino al 3 settembre dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 23 e dal 6 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Costo del biglietto 5 euro, ridotto (18- 25 anni) 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni.