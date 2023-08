Sanremo: questa sera a Rock in the Casbah i live di Geoffrey De Vai, Gigi Giancursi, Waste Pipes e Mangiatutto (video)

Dopo la ‘prima’ in condivisione con Bravo Jazz, la palla ora passa nelle mani di Rock in the Casbah. Da questa sera a sabato la rassegna live più longeva del Ponente torna nella sua classica veste in un mix tra realtà locali e progetti che vengono da lontano per portare nel centro storico di Sanremo musica live originale.

Dalle 21.30 si alterneranno sul palco dell’anfiteatro San Costanzo: Geoffrey De Vai, Gigi Giancursi, Waste Pipes e Mangiatutto.

GEOFFREY DE VAI

Interprete, cantautore, performer classe ’77. Comincia a suonare sin da giovane nelle prime cantine sanremesi per approdare con gli Starry Eyes (gruppo glam Rock) a Londra. Segue Milano con il progetto pop “Lucida” per Universal Music. Sempre Milano per Top Record “Rossomargot” (alternative Rock). Ancora per Top Record col primo lavoro Solista “Delicante”. E infine per l’indipendente “V-Rec” nel novembre 2021 stampa il suo secondo lavoro solista “Respira il mio respira” diventando l’opening ufficiale del Vibra Tour delle Vibrazioni.

GIGI GIANCURSI

Nasce a Rivoli, in provincia di Torino. Autore e chitarrista con i Perturbazione fino a novembre 2014, anno della partecipazione al Festival di Sanremo, collabora con l’attrice-cantante Linda Messerklinger nel duo Linda & The Greenman e prosegue in ambito musicale nel percorso dell’autoproduzione dal quale era partito pubblicando due dischi.Produce artisti, scrive spettacoli, ne organizza per altri, si dedica al podcast Be-Tales, un grande racconto sui Beatles per RBE. Docente di Songwriting presso l’Istituto Musicale Città di Rivoli. Milita nel gruppo Led Ganages.

WASTE PIPES

Gradito ritorno dalle parti del Ponente, in uscita con un nuovo lavoro che racchiude le esperienze vissute in 20 anni di palchi e musica insieme. Cinque ragazzi torinesi autori da sempre di un rock pulito scandito da influenze stoner, blues e protagonisti di live al fulmicotone ricchi di energia e declinati tra composizioni originali e grandi tributi al rock più puro. Uscito nel 2023 Hevy Metal for the dinner racchiude anche un testo scritto proprio in onore della terra ponentina (When the Waves Clash The Rocks).

MANGIATUTTO

Sono più di una classica band, sono un collettivo an-artisque savonese e piccola orchestrina pop-core. In altre parole, concerti esplosivi e caleidoscopici. Un ensemble che ha il coraggio di presentarsi nella propria pagina social come Nouvelle Cuisine et Avanguarde. Collaboratori del gruppo post Industriale MGZ. Arriveranno a San Costanzo con la loro energia irriverente a chiudere in bellezza la prima serata.



La voce di Bravo Jazz e Rock in The Casbah sarà sempre quella di Simone Parisi in arte Radiomandrake, attore e presentatore. La musica selezionata verrà curata da Wir Ium e Slavo. Simone Sarchi e Simone Caridi cureranno le riprese in diretta proiettando sui muri della città vecchia il concerto in diretta per un grande impatto scenico già provato e rodato nella precedente edizione. Importante innesto anche quello di Paolo Caridi scenotecnico. Il Service audio e luci verrà effettuato da Alexander Service ed il bar curato come sempre direttamente da 'Fare Musica'.