Sanremo: nuovi controlli per la spazzatura, multato un uomo che ha 'lanciato' il sacchetto all'ecocentro

Nuovi controlli al conferimento dell’immondizia, ieri sera a Sanremo. Sei uomini dei ‘Rangers d’Italia e alcuni agenti della Polizia Municipale (alcuni in divisa ed altri in borghese), hanno setacciato le zone considerate da tempo più a rischio per il conferimento ‘selvaggio’ di alcuni residenti.

Si tratta di: via Zeffiro Massa, via Martiri, piazza Eroi, via San Francesco e zona Foce oltre all’intero centro cittadino. Dopo una serie di controlli, eseguiti nelle ultime settimane, gli agenti hanno notato una maggiore attenzione da parte di residenti, turisti e attività nel conferimento della spazzatura, anche se la situazione non è ovviamente del tutto risolta.

Ieri sera sono state tre le multe elevate mentre sono in corso accertamenti su altre 10 situazioni rilevate nel corso dei controlli. La multa più eclatante riguarda un residente che, nel corso della serata, ha pensato bene di ‘lanciare’ il sacchetto dell’immondizia, mentre transitava con la moto di fronte all’ecocentro di via San Francesco.

Fermato dagli agenti ha detto di aver compiuto quel gesto perché di fretta. Ovviamente è stato comunque sanzionato e dovrà pagare la multa prevista.