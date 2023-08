Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali sulla nostra provincia, previsti fenomeni intensi

Allerta gialla per temporali, domani anche nella nostra provincia, oltre che nelle altre della regione. L’allerta scatterà alle 10 di domani e si concluderà alle 18. Dall’ente regionale viene ricordato che lo stato di allerta per temporali può variare da zona a zona e, alcune città potrebbero non essere colpite dai fenomeni.

Domattina, comunque, saranno fatte ulteriori valutazioni sulla base della situazione in atto e delle ultime uscite della modellistica previsionale. L’instabilità si riproporrà nelle prossime in particolare sulla provincia imperiese, per l’arrivo di una saccatura con aria fredda in quota, che determinerà condizioni di spiccata instabilità dalla mattinata, con rovesci e temporali sparsi.

Per quanto riguarda oggi, l’instabilità è in atto solo sullo spezzino. Le temperature minime di questa notte, lungo la costa si sono mantenute generalmente tra i 22,4 gradi di Ventimiglia, i 23,4 di Imperia e i 23,5 di Sanremo. Le più basse dell’entroterra con i 13,1 di Nava. Le massime hanno raggiunto, in tarda mattinata, i 32.8 gradi a Borgomaro, seguita da Pieve di Teco con 32,4, Dolcedo 31,6. Sulla costa sono più base con: Ventimiglia 29,7, Sanremo 28,3 ed Imperia 26,3. Sotto le previsioni.

OGGI: fino al primo pomeriggio precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale moderato su C. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti meridionali forti (50- 60 km/h) e rafficati sui capi di A e sui rilievi in generale, più localmente sulla costa di B e C. Mare molto mosso, localmente agitato al largo per onda corta di libeccio.

DOMANI: l’arrivo di una saccatura con aria fredda in quota determina condizioni di spiccata instabilità dalla tarda mattinata con rovesci e temporali sparsi più probabili su Centro Ponente. Alta probabilità di temporali forti su ABDE, localmente associati a grandine e colpi di vento, bassa probabilità su C. Tendenza a esaurimento dei fenomeni in serata. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC, generale rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare molto mosso per onda di libeccio in allungamento la sera.

SABATO: residua instabilità nella notte a Levante con fenomeni più probabili in mare aperto. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali in graduale attenuazione nel corso della giornata e successiva rotazione dai quadranti occidentali. Mare ancora localmente molto mosso per onda lunga di libeccio su C.