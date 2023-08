Verso la definizione del tracciato dell'Aurelia Bis a Ponente, confronto a Ventimiglia (Foto e video)

L’Aurelia Bis da Sanremo si prolungherà fino a Ventimiglia. "Dopo decenni di annunci e parole finalmente abbiamo messo una prima pietra per stabilire un tracciato definitivo di Aurelia Bis per l'estremo Ponente ligure" - dichiara il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, promotore della riunione operativa - "Sono state presentate quattro varianti e le Amministrazioni comunali potranno scegliere qual è il sistema migliore per ciascun territorio".

Questa mattina, nel Comune della città di confine si è svolta una riunione tra il sindaco Flavio Di Muro, i primi cittadini del comprensorio intemelio, sia delle città della costa che dell'entroterra, il comune di Sanremo, la Regione Liguria, Anas e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere su come procedere per attuare la realizzazione di una strada alternativa all'Aurelia in tempi brevi. "A settembre dovremo avere un tracciato definitivo così da poter cercare le risorse per realizzare concretamente un'opera attesa da anni" - dice il primo cittadino di Ventimiglia.

Il tratto dell’Aurelia Bis toccherà le città costiere. “Finalmente si parla di soluzioni concrete“ - commenta il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, che per l'occasione era accompagnato dall'assessore Antonino Fazzari e dal consigliere comunale Valeria Cannazzaro – “Dobbiamo scegliere il tracciato migliore per sussidiarietà. Diventa indispensabile ottenere subito almeno il collegamento tra il confine di Ventimiglia e Camporosso. E' il momento di essere concreti. Vallecrosia credo sia uno dei pochi comuni che ha già il vincolo puntuale all'interno del piano regolatore per cui noi abbiamo già individuato quale può essere il passaggio su Vallecrosia“.

"Sono molto contento. Mi sembra che questo gruppo di lavoro abbia preso velocità e presto dovrebbero darci tutte le planimetrie" – afferma l’assessore di Bordighera Giovanni Allavena - "Ringrazio il sindaco Di Muro per aver promosso questa riunione”.

L’Aurelia bis a Ponente è un’opera fondamentale per migliorare la viabilità non solo delle città sulla costa ma anche di quelle dell’entroterra. “E’ molto importante per tutta la val Nervia perché i nostri cittadini che lavorano in Francia e, soprattutto, nel Principato di Monaco potranno recarsi al lavoro senza attraversare Ventimiglia ma anche per tutti i turisti che vengono a visitare la vallata durante l’anno” - sottolinea il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola.