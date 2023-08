Ventimiglia: igiene urbana, Di Muro annuncia: “In arrivo 125 nuovi cassonetti”

A seguito della delibera di giunta comunale che definisce la nuova modalità di raccolta differenziata l’amministrazione comunale di Ventimiglia ha deliberato l’acquisto di 125 nuovi cassonetti di prossimità dalla capienza di 1.100 litri per un costo totale di 38 mila euro.

Arriveranno tra settembre e ottobre e sostituiranno i cassonetti di prossimità già presenti che ormai versano in condizioni non dignitose, maleodoranti e danneggiati. Saranno dotati di serrature elettroniche o a chiave, in modo da regolare il conferimento ai soli utenti e cittadini residenti.

A partire dalla prossima settimana, inoltre, saranno posizionati, a rotazione nelle diverse parti della città, due cassoni scarrabili, uno per il conferimento dei rifiuti ingombranti ed il secondo per il conferimento dei rifiuti elettronici (RAEE).