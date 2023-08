Ventimiglia, rifiuti nel Roya: iniziata la pulizia nell'argine del fiume (Foto e video)

È iniziata la pulizia dell’argine del fiume Roya in via Tenda a Ventimiglia, all’altezza del sottopasso, nella zona dove la scorsa settimana era divampato uno dei tre roghi dell’incendio che ha creato disagi alla città e distrutto completamente un deposito nella zona di Peglia. Un addetto incaricato dal Comune, armato di un bastone raccogli rifiuti e di un bidone su un carrellino, sta ripulendo l’area dai rifiuti accumulati lungo il greto dai migranti, che si erano accampati in rifugi di fortuna all'aperto.

Dopo l’avvio del nuovo servizio di vigilanza al cimitero di Roverino per impedire l’ingresso ai migranti che da diverso tempo utilizzano il luogo sacro per lavarsi e usare i servizi igienici, lasciati poi sporchi ed inutilizzabili, il controllo straordinario del territorio di ieri mattina nel centro città e l’installazione di una rete metallica in via Tenda per dissuadere il passaggio dei migranti, l’amministrazione Di Muro ha messo in atto altre iniziative per tutelare i cittadini e garantire maggior decoro e sicurezza.

“Proseguono gli interventi di messa in sicurezza di via Tenda. Non intendiamo più tollerare situazioni di illegalità o potenzialmente pericolose: per questo, infatti, contestualmente è iniziata la pulizia dell'argine” - commenta il sindaco Flavio Di Muro - “Per lo sfalcio del fiume, inoltre, è già stata programmata una riunione con gli enti sovracomunali per fare una pianificazione degli interventi nel Roya sia nella parte della costa che nella parte più a monte, compresa la vegetazione che ha preso fuoco negli scorsi giorni”.