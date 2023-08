Ventimiglia: ieri mattina il maxi pattuglione delle forze dell'ordine, una trentina i fermati

Controllo straordinario del territorio ieri mattina a Ventimiglia (QUI), con la partecipazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Il servizio, deciso durante la riunione dle Cosp presieduto dal Prefetto Valerio Massimo Romeo, è il risultato dell’attenzione rivolta alla città frontaliera ed in particolar modo al fenomeno migratorio. Si tratta di un attento monitoraggio delle zone del centro cittadino che presentano maggiori criticità quali la stazione ferroviaria, i giardini del centro nonché tutte le altre zone ove i migranti stazionano regolarmente.

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale sono stati impegnati nel controllo straordinario del territorio in un servizio volto al contrasto dell’immigrazione clandestina evitando, in particolare, lo stazionamento in rifugi estemporanei nonché al fine di prevenire la commissione di atti illeciti nel comprensorio cittadino, garantendo così l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’ambito del servizio, che si inserisce in un’attività di costante monitoraggio delle presenze irregolari sul territorio, sono stati controllati circa 30 stranieri, di cui cinque sono stati invitati a definire la propria posizione presso gli Uffici di polizia. Due sono stati accompagnati al Cpr e venti sono stati destinatari di ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Nel corso del servizio sono stati rintracciati tre minori provenienti dall’Afghanistan che sono stati prontamente affidati ad un Centro di Accoglienza Straordinaria.