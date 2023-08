Ventimiglia, controlli straordinari delle forze dell'ordine nel centro città (Foto e video)

Nuovo maxi-pattuglione a Ventimiglia. Un controllo straordinario del territorio, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica, si è svolto, nella mattinata di oggi nella città di confine. Le forze dell’ordine hanno messo sotto torchio il centro della città.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato le zone frequentante solitamente dai migranti, come la stazione ferroviaria.

Non è la prima azione, lungo le vie della città, messa in atto dalle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi si sono, infatti, svolti diversi controlli volti a contrastare l’immigrazione clandestina e a garantire maggiore sicurezza pubblica. Una ventina i migranti che sono stati sgomberati e portati in commissariato.