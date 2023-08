Sanremo: in pensione il capo reparto dei vigili del fuoco Marino Lanza, i ringraziamenti della sua squadra

Dal primo agosto è andato in pensione il capo reparto Marino Lanza, entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 27 Aprile 1987, ha svolto il suo dovere in ogni ruolo che ha ricoperto nella sua lunga carriera in modo egregio, da autista di mezzi pesanti, a soccorritore alpino fluviale, a soccorritore acquatico, successivamente promosso a capo squadra e per finire la sua carriera a capo reparto e a capo distaccamento di Sanremo.

Sempre presente in prima fila nelle emergenze Nazionali rischiando in prima persona durante un evento alluvionale.

La sua squadra ed il personale lo ringraziano per gli insegnamenti donati in questi anni, augurandogli tante altre soddisfazioni nel prosieguo della sua vita.