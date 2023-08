Imperia: primo percorso sperimentale per manovale edile rivolto a migranti rifugiati al SeiCpt Scuola Edile (Foto)

Sempre meno italiani e sempre più stranieri nell’edilizia ligure. Il Direttore della Cassa Edile di Imperia Sandro Cum: “E’ questo il trend degli ultimi anni, con la Liguria che fa da capofila in Italia, con una crescita del +15% di imprese guidate da stranieri a fine 2022 rispetto a fine 2018, per un totale di 24.245 unità. La provincia di Imperia, seconda solo al capoluogo ligure, ha visto in questo quadriennio un incremento di ben 347 aziende registrate da imprenditori stranieri, che ammontano oggi a oltre 4.840”.

Come sottolineato dalla referente di Ance Imperia, Dott.ssa Ariano Alessandra, il boom di imprese straniere in edilizia è dovuto principalmente all’exploit del settore dopo dieci anni di crisi, complici i vari bonus, Superbonus 110% in primis. A seguito dell’aumento esponenziale dei cantieri, ci si è trovati di fronte ad una grande necessità di manodopera per riuscire a soddisfare tutte le richieste di intervento, molto difficile da reperire tra i lavoratori italiani. Tendenza che proseguirà anche nei prossimi mesi, grazie ai fondi stanziati dal PNRR, che vedranno un nuovo ampliamento della domanda nel campo delle costruzioni.

D’altra parte, quello della carenza di personale in edilizia, è un problema ormai noto, cui il Sei-Cpt di Imperia da sempre cerca di rispondere proponendo numerose attività formative nel settore edile destinate a giovani desiderosi di imparare una professione ad oggi molto ricercata.

Nell’ambito del "Protocollo per l’inserimento socio-lavorativo tramite il sistema Formedil/Enti territoriali di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri vulnerabili", il polo formativo paritetico imperiese si è ora attivato per organizzare un percorso formativo di “manovale edile”, dedicato ai migranti rifugiati in carico ai servizi CAS e SAI del territorio e finalizzato alla preparazione per l’ingresso nel mondo del lavoro.

“Questo importante progetto, finanziato da Ance Imperia e SEICPT, ha previsto una prima analisi dei fabbisogni, evidenziando un interesse verso percorsi nel settore edile – spiega Francesco Castellaro, direttore del Sei-Cpt di Imperia –. Successivamente, si è tenuto un incontro iniziale di accoglienza e orientamento con gli operatori dei servizi e gli utenti, che ha portato all'individuazione di un gruppo classe di 12 motivati destinatari provenienti da diverse nazionalità, tra cui Eritrea, Bangladesh, Egitto, Sudan, Pakistan e Somalia”.

Il gruppo selezionato di allievi ha partecipato ad un percorso specifico di formazione di 116 ore, che ha previsto 50 ore di alfabetizzazione delle lingua italiana, 16 ore di sicurezza nei luoghi di lavoro e 50 ore di alfabetizzazione del settore edile. Il percorso ha previsto tra l’altro anche un’ indennità alla frequenza finalizzata a supportare gli allievi durante le attività formative . I CAS/SAI coinvolti nel progetto sono: la Cooperativa sociale Jobel, la Cooperativa sociale Goccia, il Gruppo Anteo e l'Associazione Centro Ascolto Caritas.

“Grazie all’intenso lavoro di rete perseguito con il nostro ente, siamo ora in condizioni di offrire un’opportunità di formazione e impiego a coloro che ne hanno bisogno, promuovendo l'inclusione socio-lavorativa di individui provenienti da diverse realtà – conclude Castellaro –. Siamo certi che il percorso formativo che verrà avviato avrà un impatto positivo sulla vita degli utenti coinvolti, offrendo loro nuove competenze e prospettive per il futuro, e ci auguriamo che questa iniziativa possa avere grande riscontro ed essere solo la prima di una serie di attività finalizzate all’inserimento lavorativo nel settore delle costruzioni”.

Il presidente del SEI-CPT Ing. Andrea Veneziano: “Gli allievi formati avranno l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite partecipando a un tirocinio di inserimento lavorativo di almeno due mesi presso le aziende associate di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per sperimentare ciò che hanno imparato durante il corso”.

Questa è un'ottima opportunità per gli allievi di mettere in pratica quanto appreso e di acquisire esperienza nel mondo reale. Inoltre, la possibilità di iniziare il proprio progetto personale potrebbe aiutarli a sviluppare una visione chiara del loro futuro professionale e personale.

È un passo importante nel percorso di formazione e potrebbe fornire agli allievi delle preziose esperienze lavorative che li aiuteranno a costruire il loro progetto personale di vita e di inserimento socio-lavorativo nel settore edile o in un ambito correlato.

Il Vice Presidente del SEI- CPT William Amoretti: “Oggi abbiamo consegnato gli attestati ai primi allievi che hanno completato con successo questo percorso sperimentale! È un momento importante e gratificante per tutti coloro che hanno lavorato duramente per raggiungere questo traguardo.

Questo percorso formativo ha offerto loro la preziosa opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro in modo adeguato, fornendo loro gli strumenti e le competenze necessarie per un ingresso dignitoso nel settore edile.

Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per gli allievi, e sono sicuro che saranno pronti ad affrontare con fiducia le sfide e le opportunità che il mondo del lavoro nel settore edile ha da offrire. Auguro loro il meglio nel loro percorso lavorativo e personale e sono sicuro che il loro futuro sarà luminoso e promettente”.