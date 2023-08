La Vigile: baluardo della sicurezza in Liguria dal 1948

Dal 1948, La Vigile ha segnato l'evoluzione della sicurezza nel settore della vigilanza privata. Per oltre settant'anni, si è distinta per autorevolezza servendo con dedizione più di 4000 clienti che spaziano da abitazioni private alle più importanti banche, dai porti alle stazioni chiave, fino alle aziende di tutta la Liguria. È oggi la sua storia prosegue con nuove sfide e intatta dedizione.

La Vigile è riconosciuta per la sua specializzazione in servizi di pronto intervento, installazione di allarmi e telecamere di ultima generazione, che offre anche in comodato d'uso gratuito. Si distingue come l'unica realtà nel Ponente Ligure ad avere più di 200 guardie particolari giurate armate.

Con oltre 50 pattuglie, vigila su ogni città della Liguria, consolidando la sua presenza sul territorio grazie alla costante collaborazione con le Forze dell’Ordine e all’adesione al protocollo “Milleocchi sulla città”. Questo profondo radicamento nel territorio e nel suo tessuto sociale è un valore fondamentale per La Vigile.

I suoi punti di forza risiedono nelle strategie mirate, proposte su misura e nelle tecnologie all'avanguardia. La Vigile si impegna in un continuo processo di aggiornamento e crescita, rimanendo unita e determinata nella sua missione fondamentale: rendere la Liguria un luogo più sicuro. Le promozioni estive cliccando QUI.