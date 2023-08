Unojazz&blues: standing ovation al Casinò per la leggenda Billy Cobham

Sold out e standing ovation ieri sera al teatro dell’opera del Casinò di Sanremo per l’unica data italiana del mito della musica Billy Cobham. Considerato uno dei più grandi batteristi del mondo Cobham ha incantato per oltre due ore il pubblico presente. Classe 1944, il musicista americano ma di origine panamense, nella sua carriera ultra cinquantennale ha collaborato con i più grandi musicisti del mondo come Horace Silver, Miles Davis, Randy e Michael Brecker, Carlos Santana, George Benson e Stanley Clarke.

Nel 1971 assieme a John McLaughlin (ospite della scorsa edizione dell’Unojazz&blues) ha fondato la Mahavishnu Orchestra, formazione jazz-rock che ha segnato la storia della musica. Nel corso della sua carriera si è misurato con i più diversi sound conquistando lo “status” di musicista tra i più apprezzati ed ispiranti nell’ambito jazz, fusion e rock.

L'evento è stato aperto dall’energia dei Groovyboyz, giovanissima formazione locale che ha accompagnato il pubblico in un viaggio nelle atmosfere funk anni '70 con contaminazioni jazz e neo-soul.

“L’organizzazione è dispiaciuta per le persone che non sono riuscite ad accedere al teatro (l’evento era ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) e con l’occasione ci tiene a precisare che l’accesso, per ragioni di sicurezza, è stato gestito attraverso ticket contapersone in base all’ordine di arrivo” dichiarano dallo staff di Unojazz&blues.

Unojazz&blues è organizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese che illumina l'intero territorio nazionale con il suo impegno nel campo della commercializzazione di gas, energia e servizi di efficientamento energetico. La rassegna è patrocinata dal Comune di Sanremo.

Direzione artistica: Massimo Cotto con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&blues Contest.

Prossimo appuntamento il 16 agosto con Gegé Telesforo.

Per ulteriori informazioni e per il calendario completo delle serate il sito www.unojazzandblues.it e i canali social Unojazz&blues.