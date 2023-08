San Bartolomeo al Mare: Bea Buozzi e Paolo Roversi dialogano mercoledì in piazza Rovere

Primo appuntamento mercoledì (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, ore 21:30) con la rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere: protagonisti Bea Buozzi e Paolo Roversi.

Bea Buozzi - finalista Premio Bancarella 2023 - “nata sotto il segno della rondine ma stanziale sotto il cielo di Milano” è la story teller autrice della trilogia dei tacchi (“Matta per Manolo”, “Tutte Choo per terra” e “La vita è una Loubou meravigliosa” editi da Mondadori). A San Bartolomeo presenta il suo ultimo libro “L’anno delle parole ritrovate” (Morellini Editore), i cui protagonisti sono gli inquilini del palazzo Ranieri, alle prese con una misteriosa lettera lasciata nella guardiola della portineria, sullo sfondo di una Milano che non ha dimenticato il conflitto in Ucraina, il giubileo della regina Elisabetta e le elezioni presidenziali.

Paolo Roversi, scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster, dialoga con Bea Buozzi presentando “Alla vecchia maniera” (Mondadori), il romanzo con il quale debutta nella storica collana del Giallo Mondadori. Il libro racconta il primo caso del commissario Botero, alle prese con la misteriosa morte di un avvocato dalla dubbia reputazione. Roversi collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per il cinema e per serie televisive, spettacoli teatrali e cortometraggi. È autore di diciotto romanzi tradotti in otto paesi, che gli hanno fatto vincere, tra gli altri, due volte il premio Selezione Bancarella, il premio Camaiore, il premio Tettuccio e il premio Scerbanenco dei lettori.

Gli autori si confronteranno in uno stimolante dialogo sulle note di Charlie e Mark, duo acustico composto da Carlotta Gibboni e Marco Neri nato dal desiderio di esplorare le sonorità jazz e swing mescolando i diversi background dei due musicisti. Il risultato è un repertorio sempre fresco, ma con sapori d’altri tempi.

Parole & Musica alla Rovere, il piccolo salotto dedicato al dialogo tra autori e musica, proseguirà poi lunedì 7 e martedì 8 agosto. La rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere è organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e la Libreria Mondadori di Imperia. Le tre serate saranno condotte da Damiana Biga, giornalista, blogger, esperta in comunicazione e social media, che ospiterà gli autori e i musicisti nel salotto di Piazza Rovere. Al termine delle presentazioni sarà possibile acquistare i libri grazie al supporto della Libreria Mondadori di Imperia. L’ingresso è libero. Per info Ufficio IAT +39 0183 417 065.

Mercoledì 2 agosto - ore 21.30 - piazza Rovere

Beatrice Buozzi “L’anno delle parole ritrovate” (Morellini Editore) e Paolo Roversi “Alla vecchia maniera” (Mondadori). Dialogo tra gli autori con la musica di Charlie e Mark duo.

Lunedì 7 agosto - ore 21.30 - piazza Rovere

Gabriella Greison “Ogni cosa è collegata” (Mondadori) con la musica di Mercenari Rock duo.

Martedì 8 agosto - ore 21.30 - piazza Rovere

Cinzia Leone "Vieni tu giorno nella notte" (Mondadori), con la musica di Maikol Arcarisi duo.