Alla 'Fiera di Dolceacqua' nei prossimi giorni arriva il camper dei 'Libri in viaggio'

Arriva a giorni (quarta tappa dopo Macerata, Arezzo e Pistoia), alla ‘Fiera di Dolceacqua’ il camper di Cesare, Ivan e Roberta che, partendo da Pescara, questa estate attraversa l’Italia, per proporre i libri di 9 autori italiani, nelle fiere, nei mercati ed anche sul lungomare delle città che toccherà.

Una iniziativa è quella che i tre amici hanno battezzato ‘Libri in viaggio’. “Di solito gli ambulanti vendono cibo - spiega Roberta - invece noi vendiamo sì cibo, ma per lo spirito. Soprattutto, è una distribuzione parallela a quella dei convegni e delle librerie, che può raggiungere una fetta di popolazione che non incrocerà mai quella ufficiale. Una libreria informale come quella di un camper può far conoscere i libri in un modo nuovo: un servizio portato sul posto, dove il lettore non ha deciso di leggere il libro di uno sconosciuto. Neanche lo sapeva, quando si è svegliato quella mattina, che voleva leggerlo. Ecco che invece tocca con mano l’avventura della scoperta e della sorpresa, vivendo un incontro fisico insperato con la carta e i colori, oltre che facente parte di uno stato di grazia. Per ‘Libri in viaggio’ c’è bisogno che sia estate, che sia festa. Il libro che i lettori ricevono non è solo un libro, è un pezzetto del loro tempo felice che si materializza e si potrà portare a casa a perenne memoria”.