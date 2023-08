Sanremo: oggi in Consiglio il regolamento per il benessere degli animali, intervengono le associazioni

La ‘Lega del gatto’ di Sanremo e le altre associazioni animaliste (Guardie Zoofile, Lipu e Lega del Gattino) intervengono in relazione alla discussione prevista oggi in Consiglio comunale sul regolamento sul benessere degli animali, redatto dall'ufficio Ambiente del comune di Sanremo.

“La proposta – dicono le associazioni - è stata modificata dall'ufficio preposto senza averci contattato. Con sommo dispiacere, i punti sui quali siamo in disaccordo riguardano le sterilizzazione per le quali il Comune obbliga l'unione fra più associazioni alle quali accolla gli oneri, l'eliminazione del divieto di spargimento di veleni e di esche per derattizzazioni e disinfestazioni, il sostentamento delle associazioni per le colonie feline, l'irrogazione di sanzione univoca di importo elevato per i cani privi di museruola senza distinzione di razza, la detenzione degli animali alla catena principalmente i cani, ma l'articolo che ha suscitato maggiore indignazione e che chiediamo di abrogare è quello riguardante il cane di quartiere, figura mai discussa in sede di proposta e che le associazioni sopra menzionate rifiutano coese a gran forza”.

“L'ideazione di questa figura – terminano le associazioni - risulta in totale contrasto con la lotta al randagismo, che tutte le associazioni perseguono con forte dispendio di energia e denaro, con la sicurezza dei cittadini, dei cani stessi, di altri piccoli animali e per l'igiene pubblica. Chiediamo che in sede di discussione nel consiglio comunale che si terrà a fra poco tale articolo venga eliminato”.