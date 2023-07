Marina di San Lorenzo: applausi per l’omaggio al Festival di Sanremo con Bruno Gambarotta e Claudio Porchia.

Il ricco programma estivo dell’Hotel Riviera dei Fiori prevede interessanti eventi in riva al mare. Cultura e gastronomia, moda e cocktail sono i temi degli eventi in calendario nella splendida cornice della baia di San Lorenzo.

Nella serata di ieri un pubblico numeroso ha partecipato all’appuntamento con Bruno Gambarotta e Claudio Porchia. Due i libri presentati: “Fuori Programma” di Bruno Gambarotta dove, con grazia e divertimento, racconta della sua esperienza in Rai, e “Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone” di Claudio Porchia, che propone una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976.

La serata è stata l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. I racconti di Bruno Gambarotta hanno attraversato cinquant'anni di carriera: dalle gaffes di Celentano che lo hanno portato in diretta in prima serata a Fantastico '87 all’irruzione per recuperare un microfono in una stanza dove Paolo VI sta pranzando con un risotto. I due libri si sono intrecciati nel ricordo del dietro le quinte del Festival della canzone. Fotografie dell’archivio Moreschi e aneddoti inediti hanno offerto una visione originale della più grande e popolare industria culturale italiana e della più importante trasmissione della televisione pubblica.

Il prossimo appuntamento in calendario è per il 10 agosto a Marina degli Aregai. La notte di San Lorenzo le stelle scenderanno sulla spiaggia: ad accoglierle ci sarà Marina degli Aregai, che nella cornice del suo splendido giardino ospiterà la sfilata delle creazioni invernali di MonicaDani Fashion, boutique storica di Arma di Taggia. Capi spalla, abiti di alta sartoria e preziose pochette saranno i protagonisti assoluti della serata, rivaleggiati soltanto dalle meravigliose modelle, che li sfoggeranno sulla passerella. A ricevere gli ospiti ci saranno Beatrice Parodi, che farà gli onori di casa, Monica e Daniela Pisano le mitiche sorelle Fashion, che animeranno la serata e la Signora del Galateo: Barbara Ronchi della Rocca che con i suoi consigli di stile detterà le regole per la una moda di classe.

Non potrà mancare un omaggio alla cucina ligure, un aperitivo gourmet delizierà gli ospiti sotto la pioggia di stelle di San Lorenzo.