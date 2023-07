Ventimiglia: il PD propone il Roja per i fondi destinati a nuovi invasi

Con una mozione destinata al sindaco Flavio Di Muro il Partito Democratico di Ventimiglia interviene nel dibattito sugli invasi che sta tenendo banco da settimane. Il PD investe il consiglio comunale ventimigliese sulla scelta di proporre all'Ato idrico imperiese il fiume Roja per finanziamenti utili alla realizzazione di invasi.

“Riteniamo che il fiume Roja sia una risorsa idrica fondamentale per tutta la provincia di Imperia - dicono dal PD ventimigliese - non sfruttare i soldi messi a disposizione dallo Stato e dall'Europa sarebbe imperdonabile. Abbiamo come territorio intemelio tutte le carte in regola per poter sfruttare questi fondi con progetti puntuali attuabili. Le previsioni climatiche dei prossimi anni evidenziano una riduzione delle piogge. Quando ci sono opportunità di questo tipo bisogna sfruttarle”.