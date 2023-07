Badalucco: stasera il 'No alla Diga', intanto i residenti stanno lavorando per 'cancellare' l'alluvione del 2020 (Foto)

Mentre il paese si appresta a scendere in piazza per dire “No! Alla Diga”, un gruppo di cittadini di Badalucco sta cancellando le ultime tracce della disastrosa alluvione che nella notte del 2 ottobre 2020, travolse la parte bassa del centro della valle Argentina.

L’iniziativa è dell’Asd Badalucco 2009, la società sportiva, che gestisce le attività sportive nel campo di Regione Premartin: “Abbiamo pensato di investire per il bene collettivo i proventi del torneo di calcio notturno a sette, 25° memorial Gianfranco Bianchi, che è in corso nel mese di luglio, - spiega Giampiero Boeri, fondatore del sodalizio e direttore organizzativo – la manifestazione pianificata dal vice presidente Roberto Oliva, sta andando molto bene, al di là delle più rosee previsioni, per cui ho proposto al Direttivo di utilizzare l’incasso, per ripristinare il verde pubblico totale dell’area di Regione Pre-Martin”.

L’Amministrazione di Walter Bestagno aveva provveduto una decina di anni fa alla riqualificazione dell’area, eliminando costruzioni fatiscenti e creando un vasto parcheggio, in parte a pagamento, ai confini dell’area scolastica e del campo sportivo. Erano state realizzate sette grandi aiuole, coltivate in parte a prato, con impianto irriguo automatico. Era, insieme al recupero della passeggiata lungo il fiume, un biglietto da visita per chi arrivava per la prima volta a Badalucco, nella grande area di parcheggio all’ingresso del paese.

“Ma si erano fatti i conti senza il protagonista – dice Bestagno - nel bene e nel male, della storia di Badalucco, ovvero il torrente Argentina, qui comunemente detto fiume. In una notte da tregenda una bomba d’acqua si abbattè su tutto il bacino dell’Argentina, che tracimò da sotto il ponte di Santa Lucia, andando ad investire la parte bassa del paese, finendo la sua corsa devastante nell’area del Campo Sportivo, contro il muro della palestra. Al mattino si presentò ai nostri occhi un paesaggio spettrale: una melma gialla ricopriva ogni cosa e le aiuole, con il loro impianto irriguo erano state devastate”.

Nell’immediato si pensò al recupero dell’area del parcheggio e quella di gioco. Poi la stessa Asd Badalucco 2009 provvide al risanamento di tre aiuole, ma non si riuscì, se non in minima parte a recuperare l’impianto irriguo. Tra l’altro l’esperimento di coltivazione di grano, messo in atto, non aveva prodotto i risultati sperati.

“Era davvero un brutto spettacolo vedere ancora a distanza di tre anni – continua Boeri – la ferita lasciata dall’alluvione, per cui essendo il Comune a corto di finanziamenti, mi è venuta l’idea di investire i proventi del torneo per rifare definitivamente, l’area verde con tanto di nuovo impianto irriguo. Il direttivo è stato di parere unanime, infatti l’ASD non ha scopi di lucro ed i proventi, una volta tenuta una parte per coprire le spese, vengono sempre reinvestiti”

In questi giorni l’area, con la pazienza degli automobilisti, non sempre scontata, è stata investita da una squadra di volenterosi membri del sodalizio, con Giampiero Boeri in testa. Molta gente ha risposto all’invito dell’ASD con carriole, pala, piccone, dissodatrici, tagliaerba.

“Con la consulenza di Mauro Ottonello, esperto di scelte verdi, ex vice-sindaco di un paio di amministrazioni degli anni ottanta – conclude Giampiero – abbiamo pensato di coltivare a prato l’aiuola più grande, mentre nelle altre metteremo a dimora delle piante facilmente gestibili, si tratta di ventitrè arbusti che si andranno ad intervallare con gli alberi di ulivo e con altra vegetazione. La parte del leone sarà fatta da piante di aromi: salvia, rosmarino, per richiamare la cultura contadina del paese. Ora stiamo preparando il terreno, mediante torba, acqua e concimazione. Poi semineremo il prato. Tra settembre e Natale si dovrebbe vedere una nuiva cartolina di Regione Pre-Martin. Giusto in tempo per la Sagra dello Stoccafisso, appuntamento fisso della conclusione dell’estate”.

La spesa si aggira su 3.500 euro, totalmente assorbita da sacchi di terriccio, sacchi di concime, tubature, pali e corda per tutelare le aiuole una volta riportate all’onore del mondo. Ma nulla si sarebbe potuto realizzare se non ci fosse stata la mano d’opera assolutamente gratuita e volontaria di: Giampiero Boeri, Mauro Ottonello, Dino Bianchi, Antonio Paonessa, Giuseppe Gramegna “l’americano”, Giovan Battista Boeri, Gian Luigi Tononi. Badalucco d’altronde è il paese del buon vivere. Anche per questo. Voglia di fare. Insieme. Non parole. Per antico amore.