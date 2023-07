Ospedaletti: domenica prossima in spiaggia con la Croce Rossa 'Galleggiando bolleggiando'

‘Galleggiando Bolleggiando’ è il leitmotiv dell’evento in programma nello specchio d’acqua antistante la spiaggia comunale di Ospedaletti organizzato dal comitato sanremese di Croce Rossa Italiana in programma domenica prossima a partire dalle 9. Il luogo non è stato scelto a caso, dato che i volontari della Croce Rossa svolgono proprio nella spiaggia comunale il servizio di assistenza alle persone diversamente abili che desiderano andare in acqua.

Gli operatori Opsa, i cani addestrati per il soccorso in acqua e i sommozzatori dell’arma dei carabinieri saranno a disposizione del pubblico per alcune interessanti dimostrazioni. L’operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua della CRI è una figura di Operatore specializzato nel settore sanitario che vede coniugarsi nella sua formazione, le più elevate competenze nel settore del soccorso acquatico. L’operatore ha come requisito fondamentale la ‘polivalenza’.

L’Attività di Salvataggio in acqua, inquadrata nei Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana, è indirizzata alla ricerca, soccorso e recupero di infortunati in ambiente acquatico con situazioni non comuni o non permissive, in maniera ausiliaria e coordinata con il 118, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia.

Hanno particolare competenza per: punti o postazioni di primo soccorso lungo le spiagge, l’organizzazione e lo svolgimento di evacuazione della popolazione in contesti calamitosi anche con mezzi nautici dell’associazione, l’organizzazione di “Sezioni Sanitarie di Bordo” per l’imbarco su mezzi di altri Enti (Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e FF.AA.), l’assistenza alla balneazione di bambini, anziani e disabili o per particolari azioni terapeutiche, Soccorso in ambiente alluvionale in casi di esondazione.

Il Centro Carabinieri Subacquei provvede all’addestramento dei militari in forza ai Nuclei Subacquei per l’impiego nelle acque marine e interne in compiti di ricerca e recupero di corpi di reato, armi, munizioni, stupefacenti, cadaveri, relitti sommersi e di soccorso in occasione di alluvioni e allagamenti.

I due Nuclei Sommozzatori di Genova e di Napoli, istituiti nel 1953, danno origine nel 1964 al centro addestrativo per il personale subacqueo da impiegare a bordo dei natanti, che il 1° ottobre 1971 assume l’attuale denominazione e il 1° gennaio 2017 è collocato alle dipendenze dell’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri.