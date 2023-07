Camporosso: furgoncino a fuoco sull'Aurelia, strada chiusa e vigili del fuoco in azione (Foto e video)

Furgone a fuoco, questa mattina intorno alle 12.30 in piazza D’Armi a Camporosso sull'Aurelia. Il mezzo si è incendiato per cause ancora in via d’accertamento provocando un’alta colonna di fumo.

Nella zona, in quel momento, stavano transitando diverse auto e, sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Il traffico è bloccato per consentire i soccorsi. Sul posto, oltre ai pompieri, sono presenti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e un'ambulanza della Croce Azzurra.

Alcune delle foto sono di Tullio Bigordi