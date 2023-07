Camporosso: incendio sull'Aurelia, in fiamme un furgoncino spagnolo e due auto, traffico bloccato (Foto e Video)

Stava viaggiando sull’Aurelia a Camporosso quando, improvvisamente e per cause ancora da appurare, ha preso fuoco (QUI). Si tratta di un furgoncino di alcuni turisti spagnoli che erano in transito.

Le fiamme, probabilmente partite da un corto circuito alla batteria, hanno rapidamente avvolto il mezzo creando anche un’alta colonna di fumo. Il rogo ha anche attaccato un paio di auto parcheggiate sulla strada (una Passat e una Fiesta) mentre una terza (una Golf) ha danni decisamente inferiori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, gli agenti della Polizia Locale di Camporosso e Vallecrosia insieme ad agenti del Commissariato e i Carabinieri. Insieme a loro anche il sindaco Davide Gibelli, accorso non appena appreso del fatto.

I pompieri hanno lavorato rapidamente per spegnere le fiamme ed evitare che il fuoco attaccasse anche altre auto. Momenti di paura per automobilisti e passanti che erano nella zona ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Solo uno degli occupanti del furgoncino ha riportato lievi ustioni a una mano ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ora gli operai della Teknoservice stanno ripulendo l’area mentre l’Aurelia dovrebbe essere riaperta entro un’ora. Il traffico è stato deviato sulla strada ‘Romana’.