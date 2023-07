Assestamento Bilancio, Sanità, Ioculano (PD): “Soddisfatto dell'impegno della Giunta ad aumentare a 50mila euro di fondi per frequentare i corsi Oss"

“Andrà in previsione di bilancio, a dicembre, il mio emendamento che chiede di portare a 50.000 euro lo stanziamento a sostegno di famiglie e di ragazzi e ragazze, a partire da quelli con maggiori difficoltà economiche, che vogliono frequentare gli Istituti professionali per diventare Oss, ma che per esercitare la professione devono frequentare corsi extracurricolari a pagamento. Ad oggi le risorse stanziate a sostegno degli istituti regionali sono 19.900 euro: una cifra che va implementata.

Portando il finanziamento da 19.900 a 50 mila euro si potranno abbassare i costi che le famiglie devono sostenere, agevolando la partecipazione dei ragazzi. Un modo per incentivare le iscrizioni dando maggiori opportunità di lavoro ai giovani, per una professione che è carente in Liguria”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano dopo la discussione in aula del sue emendamento all’assestamento di Bilancio.