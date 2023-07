Sanremo: venerdì prossimo alla Villa Ormond la conferenza teatrale 'Storie vere di lupi'

Si svolgerà venerdì prossimo alle 18, al parco di Villa Ormond a Sanremo, la conferenza teatrale dal titolo "Storie (vere) di lupi", di Marta Mingucci.

Attrice, narratrice, naturalista e guida ambientale escursionistica, presenterà un momento informale, un po’ scientifico, un po’ narrativo (e teatrale), per avvicinarsi alla conoscenza dell’etologia e della biologia di questo animale, anche attraverso il racconto di esperienze vissute direttamente sul campo.

Un’occasione, per persone di tutte le età, per apprendere come comportarsi (o non comportarsi) nei confronti di questa specie così mitizzata, bistrattata, temuta, idolatrata, che ora, dopo una lunga assenza, è tornata presente tra la fauna selvatica che abita (assieme a noi) il territorio.

La serata è a cura dell’associazione Talea e del Comune di Sanremo (Assessorato alla Cultura). Ingresso gratuito.