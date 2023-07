Sergio Cammariere in concerto all’auditorium Alfano: “Un pensiero ai grandi di Sanremo che non ci sono più” (video)

Sergio Cammariere torna a Sanremo da protagonista dopo le esperienze al Festival e al Premio Tenco. Questa sera il cantautore calabrese sarà in scena all’auditorium Franco Alfano insieme all’Orchestra Sinfonica per un nuovo appuntamento della Sanremo Summer Simphony.

A poche ore dal concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra grandi successi, cinema e jazz, Cammariere ha voluto ricordare le sue precedenti avventure nella Città dei Fiori con un pensiero ai sanremesi illustri che hanno fatto tanto per la musica.

L'intervista

“Sarà una serata in cui presenterò brani tratti dal mio ultimo album ‘Una sola giornata’ ma anche brani come ‘Dalla pace del mare lontano’, ‘Tempo perduto’, che cantai per la prima volta al mio debutto a Sanremo, al Premio Tenco - aggiunge Cammariere - omaggerò il maestro Pupi Avati con il tema che ho scritto per il suo ultimo film ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ e canterò i brani sanremesi... ‘Tutto quello che è un uomo’ e ‘L’amore non si spiega’. Sarà una serata vibrante ed emozionante perché l'ensemble mi consentirà di spaziare tra canzone d’autore, cinema, improvvisazione jazz. Protagonista il mio pianoforte e la voce accompagnata da splendidi musicisti”.

Sul palco, con il grande cantautore e pianista italiano e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, anche Amedeo Ariano (batteria), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Daniele Tittarelli (sax soprano).

Alla direzione d’orchestra il maestro Angelo Valori, compositore, direttore d’orchestra e musicista noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni televisive. Tra le ultime "StraMorgan" e il ciclo di lezioni dedicate alla musica per il format “La scuola in Tivù” in onda sul canale Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay. Del concerto di domani scrive sul suo profilo: “Le canzoni sono bellissime ed emozionanti, sarà un’altra gran bella serata”.

Programma, promo e biglietti su: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/sergio-cammariere-in-concerto/

Dopo l’Omaggio a Vittorio De Scalzi, “Tra Demonio e Santità” con Alberto Fortis e il concerto di domani sera Sergio Cammariere, le serate dedicate ai grandi della musica italiana proseguiranno in agosto con:

Malika Ayane in concerto l’11 agosto https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/malika-ayane-in-concerto/

in concerto l’11 agosto Omaggio a Domenico Modugno con Peppe Voltarelli il 14 agosto https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/voltarelli-canta-modugno/

Le grandi canzoni d’autore del Festival con Olden il 17 agosto https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/olden-e-le-piu-belle-canzoni-d autore-del-festival-di-sanremo/

SANREMO SUMMER SYMPHONY 2023

Tre mesi di grande musica senza confini con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: classica, jazz, pop. Quattordici spettacoli da giugno ad agosto. Molte prime assolute. Un programma ricchissimo capace di soddisfare la voglia di musica “live” di diverse tipologie di pubblico, da quello italiano ai tanti turisti stranieri che anche quest’anno sceglieranno la Liguria, e in particolare la Riviera di Ponente, per le loro vacanze. Una rassegna alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno con oltre 4000 gli spettatori che hanno preso posto sulle gradinate dell’Auditorium Franco Alfano. Un teatro all'aperto, costruito all’interno del Parco Marsaglia, con vista mare.