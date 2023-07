Opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e poesie di Bianca Tarozzi in mostra a Bordighera (Foto e video)

Nella sede dell'Unione culturale democratica - Anpi di Bordighera, da ieri, si può visitare la mostra delle opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 fino al 10 agosto. “L'idea di questa piccola esposizione con Eleonora è nata durante la preparazione della mostra di Guido Strazza nella sede dell'Ucd. La frequentazione del comune amico Enzo Maiolino ci ha fatto incontrare oramai quindici anni fa. Ne è presto nata una reciproca simpatia e stima” - spiega l’artista Silvio Maiano, che vive a Bordighera - “I lavori di Eleonora creati con materiali poverissimi sono ricchi di grazia e poesia e da sempre mi conquistano. Il mio lavoro attraverso forme esatte cerca di non lasciare nulla al caso. Immaginare il dialogo tra opere così diverse ci incuriosiva".

“Abbiamo voluto unire i nostri diversi stili visto che c'è stima reciproca” - dice Eleonora Siffredi, che vive a Bussana, frazione di Sanremo - "Abbiamo deciso di esporre cose diverse perché la nostra intenzione è quella di dare movimento alla mostra affinché fosse stimolante per i visitatori”.

In via al Mercato n. 8 si possono leggere anche le poesie di Bianca Tarozzi, figlia di Leonildo Tarozzi, che ha studiato a Bologna e poi a Venezia, dove si è laureata in letteratura anglo-americana con una tesi sul poeta Robert Lowell. Ha insegnato, in seguito, Letterature americane all'Università di Verona.