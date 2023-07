Dopo il grande successo della prima serata, prosegue “Bordighera un Mare di Sapori” (Foto)

Dopo il grande successo della prima serata, che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, prosegue questa sera il programma di “Bordighera Un Mare di Sapori”, che vedrà la serata conclusiva domani, mercoledì 26 luglio. L’appuntamento è a partire dalle 19 sul Lungomare Argentina a Bordighera.

L’evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera e la Regione Liguria, vede quale suggestiva e invitante location il Lungomare Argentina, dove il pubblico si può immergere in un percorso enogastronomico con le eccellenze del territorio in riva al mare, proposte dai migliori ristoratori locali.

Grazie alla volontà degli chef di creare un grande appuntamento per il territorio, facendo squadra, è nato un evento esclusivo, che unisce al piacere della degustazione dei piatti anche un coinvolgente clima di festa. Il costo previsto per ogni singola portata è compreso tra i 4 e 10 euro e offre un’occasione unica per e turisti, per gustare piatti tipici in un contesto speciale.

Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato fanno da corollario alle tre serate.