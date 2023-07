Bordighera: successo di partecipanti e di pubblico per il concorso ‘Miss San Marco Over 40/50/60’

Si è svolto la settimana scorsa il concorso amatoriale di bellezza ‘Miss San Marco Over 40/50/60’, organizzato da Dany Animation staff nella terrazza sul mare del San Marco di Bordighera.

La direzione artistica è stata curata da Dany Animation staff con Daniele Capozucca conduttore dell’evento, insieme all’animatore Gabriele Drago coadiuvato da Simona Capponi, che hanno curato le coreografie delle concorrenti, mentre il Dj Matteo Benetti ha creato l’atmosfera musicale della sfilata.

Il fotografo ufficiale Gianni Lari ha immortalato le miss in passerella, mentre le acconciature sono state curate dallo staff di Daniele Rao Parrucchieri. Le concorrenti, da 39 anni ai 49 per la cat. Over 40, e da 50 a 59 per la cat. Over 50 e da 60 in poi per la cat. Over 60, hanno sfilato in abiti casual e da sera. La giuria è stata composta dall’Avvocato Ugo Fogliano, dall’organizzatrice di eventi e Wedding Planner Caterina Gramitto Ricci, dalla titolare del centro estetico GLD Luxury beauty Domenica Versaci e dal foto-reporter Marco Maiolino.

L’evento, nella cornice del San Marco di Bordighera, ha visto protagonisti la cantante Gabriella Carioli e La sartoria di Sandra Massasso con i suoi modelli in apertura di serata. La Cat Over 40 ha visto trionfare Desy Medda, mentre per la Cat Over 50 si è aggiudicata il primo posto Giulia Melis, infine per la cat. Over 60, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Patrizia Casato.

Pasta Fresca Morena ha premiato le Miss con le fasce della relativa categoria. Sono state assegnate fasce, come riconoscimenti individuali quali "Miss Ingambissima Colesel” vinta da Fulvia Gentile, Angela Middioni è "Miss Volto Tv Colesel”, la concorrente di 84 anni Silvana Stella si è aggiudicata “Miss in forma GLD Luxury Beauty”, Elena Secco ha conquistato “Miss Eleganza Colesel” mentre Anna Devito ha vinto la fascia “Miss Sorriso Colesel”.

Data la grande affluenza di pubblico, l’organizzazione sanremese e lo staff del San Marco di Gianni Calleri, danno appuntamento a giovedì 17 agosto per Miss San Marco, cat. Under 30.