Ventimiglia: cerca di superare il confine con 900mila euro in contanti, fermato dalla Guardia di Finanza (Video)

La Guardia di Finanza di Imperia ha sequestrato 900mila euro in contanti a un cinese residente a Prato, che stava trasportando il denaro attraverso il confine autostradale di Ventimiglia, il 5 luglio scorso, con in contanti nascosti in un borsone.

Lo straniero, particolarmente nervoso nel corso delle verifiche, aveva dichiarato di essere diretto a Prato in Toscana e di non avere valuta al seguito. Ma, al controllo più accurato dell’auto, i finanzieri hanno trovato nel bagagliaio, quattro borsoni al cui interno era nascosa l’ingente somma di denaro, suddivisa in numerose mazzette di banconote di tagli differenti.

Le ulteriori verifiche degli agenti hanno consentito di evidenziare come il cinese, residente a Prato e titolare di una ditta individuale di noleggio con conducente, aveva un reddito ed un patrimonio assolutamente incompatibile con la somma trasportata.

Il denaro è stato sequestrato e il cinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Imperia per il reato di riciclaggio. Il sequestro è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Imperia. I controlli al confine proseguono regolarmente a cura della Finanza.