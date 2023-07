Sanremo: detenuto incendia una cella, gli agenti evacuano gli altri e spengono il fuoco

Notte preoccupante, quella vissuta dagli agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Sanremo. Due detenuti hanno appiccato il fuoco a una camera di pernottamento. La conferma arriva dalla segreteria del sindacato Fsa-Cnpp.

“Gli agenti sono intervenuti con spirito di abnegazione e dedizione – ha detto il segretario Maurizio Singarella - riuscendo ad arginare la situazione ed evacuando la popolazione detenuta”.

“Le carceri del Paese stanno attraversando momenti di seria difficoltà - gli fa eco Giuseppe Di Carlo, segretario generale del sindacato - ed urgono impellenti cambi di passo che tengano in considerazione le condizioni lavorative precarie della Polizia Penitenziaria, con quotidiane esposizioni a rischi per l’incolumità psico-fisica degli operatori. Servono concreti investimenti in mezzi e risorse - conclude - affinché venga restituita dignità al lavoro dei nostri colleghi che espletano la propria attività nelle varie articolazioni periferiche, con l’auspicio che il nuovo governo riesca a dare una nuova linfa alle tante ataviche problematiche che, da tempo, attanagliano il nostro corpo”.

L'episodio è accaduto subito dopo la mezzanotte e la situazione è tornata alla normalità non prima delle 4. Due detenuti, un sudanese e un romeno, ristretti al piano terra (nel reparto per detenuti violenti) hanno dato fuoco alla cella come protesta conseguente alla loro richiesta di tabacco e di una terapia sanitaria.

“La Polizia Penitenziaria ha domato le fiamme per quattro ore impedendo che si estendessero all'intero piano - spiega Fabio Pagani, segretario regionale UIL PA PP - va sempre aumentando la tensione nelle carceri, a Sanremo dopo la prognosi di 10 giorni riportata da un ispettore a causa di un detenuto violento, ieri la professionalità della Polizia Penitenziaria, durante la notte, si è superata evitando il peggio senza conseguenze per le persone. A Sanremo - prosegue Pagani - è solo l'ultimo degli episodi di tensione, ma grande e inquietante fermento si registra in Liguria in questi giorni, dai disordini alle aggressioni quasi ovunque, da La Spezia a Genova Marassi e Pontedecimo. Capita di dover intervenire con organici insufficienti ed equipaggiamenti inadeguati per sedare eventi critici, rischiando persino la vita”.

“Riteniamo peraltro - conclude Pagani - che l'amministrazione penitenziaria appare di tautologica evidenza che a fronte del sovraffollamento detentivo, della carenza di uomini e di mezzi, se non ci saranno ulteriori, immediati e incisivi interventi del governo, la situazione rischierà di precipitare con gravissime e irriparabili conseguenze. Lo ribadiamo al ministro Nordio e al governo, chiediamo di intervenire immediatamente e in maniera tangibile su tre principali direttrici: deflazionamento della densità detentiva; potenziamento della Polizia penitenziaria, sia nelle dotazioni organiche sia negli equipaggiamenti; rafforzamento del servizio sanitario espletato in carcere”.