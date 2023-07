Previsioni, allerta e polemiche: i temporali ci sono stati ma sono transitati solo in mare (Foto)

Impazzano, in queste ore soprattutto sui social network, le polemiche sulla annunciata allerta meteo lanciata ieri dall’Arpal con la previsione di temporali e piogge sulla Liguria e anche sulla nostra provincia.

Polemiche ed invettive di vario genere nei confronti di chi lavora alle previsioni del tempo e che, anche ieri, aveva evidenziato come lo stato di allerta fosse esclusivamente per temporali e che, in estate, possono ovviamente variare rapidamente tra le varie zone, montane o costiere.

Come si può notare dalle immagini del satellite, relative a questa mattina alle 6, effettivamente le celle temporalesche sono transitate come previsto anche nella nostra provincia, ma la hanno solo avvicinata, in particolare sul mare. Qualche breve pioggia si è registrata nell’entroterra, ma si è trattato di precipitazioni lievi, tra i 4 e i 5 millimetri.

Ha piovuto un po’ di più in provincia di Savona e nel genovese mentre le celle temporalesche che erano previste sulla nostra provincia ci hanno lambito, scaricando tutto in mare, come si può vedere dalla foto del satellite di questa mattina.

Effettivamente ai più, anche oggi l’allerta meteo può sembrare inutile ma, come capita ad ogni estate, la previsione dei temporali precisa per ogni zona è praticamente impossibile e, questa notte è stato confermato.