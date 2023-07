Diga in valle Argentina: Triora gioca d'anticipo, Di Fazio "Pronti a ospitare invasi, subito e da soli"

Una mossa a sorpresa che spacca il già fragile equilibrio del fronte dei sindaci uniti della Valle Argentina . L’apertura della amministrazione Di Fazio si oppone alla posizione assunta da Badalucco dove il sindaco Matteo Orengo, rimasto con in mano la sola arma del ricorso contro il provvedimento nazionale, si trova assediato tra il fuoco incrociato della popolazione che non vuole alcuna diga, grande o piccola (LINK) e quello dei colleghi amministratori degli altri paesi della valle Argentina, favorevoli agli invasi, di 15 metri.

In questo quadro, Di Fazio a nome di Triora mette le mani avanti dicendo: "Siamo contrari al progetto di una grande diga ma siamo pronti a fare la nostra parte per l'emergenza idrica e quindi a portare avanti l’iter per gli invasi, fin da subito e da soli se necessario". Il primo cittadino ha dalla sua uno studio risalente ai primi anni 2000 che aveva analizzato la possibilità di costruire un bacino esattamente poco più a monte del Ponte di Loreto. Una zona considerata ottimale per la quantità d’acqua che potrebbe raccogliere, in un punto particolarmente largo, alto e soprattutto senza creare disagi alla popolazione.