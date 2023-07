Formazione gratuita al SEICPT Scuola Edile Imperiese sull’utilizzo dei prodotti diissocianati per il personale delle imprese edili

Grande partecipazione oggi al Sei-Cpt Scuola Edile Imperiese per il corso di formazione per l'utilizzo di prodotti diisocianati in edilizia. Da agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n° 74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

La restrizione, ha introdotto due principali provvedimenti:

- obbligo di corso di formazione: Tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia nell'ambito professionale che industriale, sono tenuti a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023. Questa misura mira a garantire che le persone coinvolte nella manipolazione dei diisocianati acquisiscano le competenze e la consapevolezza necessarie per farlo in modo sicuro ed efficiente;

- limitazioni sulla commercializzazione dei diisocianati: A partire dal 24 agosto 2023, non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in forma pura o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all'interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso. Se la concentrazione è superiore allo 0,1%, il fornitore deve garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia adeguatamente informato sui requisiti di utilizzo attraverso la formazione e che l'imballaggio riporti la dicitura "A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata".

Cosa sono i diisocianati?

- i diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Infatti, si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.

- I diisocianati sono presenti in molti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, nonché nei prodotti compositi e vernici.

Il Direttore del SEICPT, Francesco Castellaro: “La disponibilità di un corso completamente gratuito offre un'opportunità preziosa alle aziende del settore costruzioni iscritte alla Cassa Edile di Imperia per assicurarsi che il loro personale sia adeguatamente formato, informato e preparato per affrontare i rischi associati all'utilizzo dei prodotti diisocianati. Questa formazione contribuirà sicuramente a ridurre i pericoli per la salute e promuovere un ambiente di lavoro più sicuro. Ringrazio il coordinatore del Corso Roberto Fresu e il docente formatore Dott. Renato Ruaro poiché hanno svolto un ruolo importante nel pianificare e realizzare un'attività formativa. Nell'ottica di essere presenti e un punto di riferimento per le aziende del settore costruzioni è prevista una seconda edizione nel mese di settembre, sempre gratuita per le aziende iscritte alla Cassa Edile di Imperia, per informazioni o adesioni inviare una mail a: aggiornamento@seicpt-imperia.it. Speriamo che questa iniziativa continui a ricevere una grande risposta da parte delle aziende e che il corso possa contribuire a promuovere una cultura della sicurezza nel settore edile, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole per tutti i lavoratori coinvolti".