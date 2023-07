Dagli eventi all'outdoor, è online Vallebona.info: il nuovo sito turistico del paese (Foto e video)

Vallebona ha un nuovo sito turistico per mostrare a residenti e, soprattutto, visitatori le bellezze del paese. “Abbiamo deciso di rinnovare il sito turismo perché ci siamo accorti che Vallebona è sempre più seguita sui social e, perciò, raggiunge sempre più un ampio pubblico” - spiega il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - “Abbiamo trovato dei collaboratori fantastici che hanno saputo interpretare bene il nostro modo di comunicare e di vedere Vallebona. Siamo soddisfatti perché come Amministrazione comunale abbiamo portato a casa un altro bel risultato”.

Il sito sul borgo certificato con la Bandiera Arancione è disponibile in tre lingue (italiano, inglese e francese) ed è diviso in diverse sezioni chiare e facilmente fruibili. Si parte dall’homepage in cui si possono scoprire informazioni e curiosità sull’antico borgo ligure sospeso tra il mare e il cielo. “Questo sito nasce per far orientare il turista ma anche per i curiosi, per le persone che vivono nei dintorni e per i vallebonenchi. È una proposta aperta a tutti” - sottolinea il vicesindaco Ingrid Marchot - “Il sito si chiamerà www.vallebona.info ed è ricco di contenuti con una grafica accattivante. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del sito: Stefano Albis della Sea e la sua collaboratrice Marina Fenech per il progetto e lo sviluppo web, Emanuele Guglielmi di LigurianLife per la produzione dei contenuti, Simona Alborno per la consulenza artistica, Saverio Chiappalone per le fotografie, Davide Camillo, che è il nostro impiegato comunale, per il coordinamento tecnico, Elisabetta Spagnolo, da poco impiegata del Comune, per l’aiuto nell’elaborazione dei testi, e Riccardo Lanteri per aver fornito curiosità e annedoti sul paese. Con la nascita di questo nuovo sito non sparirà quello istituzionale che esiste ancora e continuerà a svolgere la sua funzione".

Vi è, inoltre, un angolo dedicato al calendario degli eventi e agli appuntamenti previsti durante l’anno a Vallebona. “Nel sito vi sono tante sezioni dedicate a curiosità e alla storia di Vallebona, agli eventi e a tutto quello che facciamo durante l‘anno” - svela Marchot - “Uno spazio viene dato anche al legame del paese con l’ape, ai prodotti e alle tradizioni di Vallebona”.

La novità principale è la sezione dedicata all’outdoor. “Abbiamo individuato Vallebona come punto di partenza, sia dal punto di vista turistico che dell’outdoor, in cui fermarsi e alloggiare per poi dirigersi in altre località. Abbiamo inserito i percorsi ciclabili e di mtb, le passeggiate e gli itinerari di trekking con cui Vallebona si può collegare. Ci sono mappe, foto e percorsi che si possono tranquillamente scaricare” - fa sapere Stefano Albis del Sea - “Abbiamo pensato a una sezione dedicata al soggiornare a Vallebona dove si possono trovare tutte le informazioni su come arrivare, sulle strutture dedicate all’accoglienza e la brochure con approfondimenti”.