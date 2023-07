Sanremo: conclusi i concorsi di 'Scambi 2023', manifestazione in programma a agosto alla Pigna

I concorsi di Scambi 2023 sono conclusi. Il tema 'Verso' per la terza edizione di Scambi ha ispirato i concorsi che sono da poco terminati. Spiegano gli organizzatori: "Dissolvenze, la sezione del Festival dedicata al Cinema, è presente sin origini di Scambi con un concorso di cortometraggi che si ripropone ogni anno in vesti diverse a seconda del tema dell’edizione. Se l’anno scorso il tema Squilibri aveva portato a scambi cortometraggi sull’incertezza, la precarietà, il dubbio, quest’anno il tema Verso ha orbitato attorno al leitmotiv della consapevolezza. La traccia, il segno lasciato dai cortometraggi selezionati bene è racchiuso in uno dei migliori poeti popolari dell’italia contemporanea, oltretutto ligure, Tedua: ‘La consapevolezza è il metro di misura della coscienza’ da Outro Purgatorio in La Divina Commedia.

Al suo fianco, non potevamo che realizzare in onore del Verso un contest dedicato alla poesia. Qual è il tuo Verso? è la domanda che abbiamo voluto porre a chiunque sentisse l’urgenza di condividere la propria Arte. Le risposte che abbiamo ricevuto sono state cariche di passione e sentire. Grazie a tutte le persone che hanno voluto condividere con noi il proprio verso. Ogni cortometraggio o poesia ricevuta è stata per noi preziosa, ma le dinamiche di competizione hanno purtroppo obbligato la presenza di una selezione. In questo processo, ci sono state di enorme aiuto le persone che hanno composte le due giurie. Persone caratterizzate da storie di vita diverse, ma unite da passioni comuni. Grazie di cuore ad Andrea Vailati, Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi, Greta Esposito, Alice Pipitone, Filippo Reggiani, Luciano Clerico, e Valeria Contarini.

Se siete curiosi di scoprire i versi e le immagini di cui abbiamo parlato, cogliamo l’occasione per invitarvi a Scambi Festival 2023, dal 24 al 27 agosto. Nel frattempo, vi esortiamo a dare un’occhiata al nostro crowdfunding su Produzion i dal Basso. Ogni donazione è fondamentale per trovare il nostro Verso attraverso Scambi Festival".

Scambi, il Festival dei Laboratori Paneuretici

Alla Pigna, nel centro storico di Sanremo

Ogni estate, l’ultima settimana di Agosto

Ideato e realizzato da uno staff internazionale di volontaria under-25