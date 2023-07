Riva Ligure: questa sera in piazza Matteotti concerto di musica classica con il Maestro Giuseppe Venturelli

Questa sera a Riva Ligure (ore 21.15) in piazza Matteotti si esibirà in un concerto di musica classica da solista il Maestro Giuseppe Venturelli conduce la serata il consigliere comunale Fabrizio Bianchi.

"Vorrei ringraziare il Maestro Venturelli - commenta l'assessore al turismo a manifestazioni Francesco Benza - per aver accolto il nostro invito e colgo l'occasione altresì per ringraziare il consigliere Bianchi che questa sera si occuperà di introdurre la prima di due serate di concerti che andrà a realizzare il Maestro”. Il Maestro Venturelli é nato a Crema il 25 agosto 1989, comincia giovanissimo lo studio del pianoforte, per poi dedicarsi alla tromba, diventando prima tromba dell orchestra fiati ‘G. Verdi’ di Ombriano Crema. Ritornato al pianoforte si diplomerà presso l istituto musicale Folcioni, sotto la direzione del M. Claudio Demicheli. Trasferitosi a Sanremo diventa organista e direttore del coro della chiesa dei frati Cappuccini. Nel 2011 partecipa nelle sale del teatro Ariston come pianista della mostra ‘Sanremo arte 2000’.

È stato organista della Concattedrale di San Siro, della chiesa Nostra Signora Della Mercede e attualmente è l’organista ufficiale del Santuario Nostra Madonna della Costa. Ha eseguito molti concerti d' organo in tutto Italia ed anche nella città del Vaticano, durante una celebrazione presieduta da S.S. Papa Francesco e vanta un repertorio che va dal sacro al classico.