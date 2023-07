Pornassio: dal 30 luglio al forse centrale di Nava la mostra fotografica ‘Working Dogs’

L'associazione ‘Nova Kronos’, in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) del Tigullio con il patrocinio del Comune di Pornassio e della pro loco del Colle di Nava, propongono la mostra fotografica a Nava ‘Working Dogs’ (cani da lavoro), alla sua quarta tappa, dopo il successo riscontrato a Santa Margherita Ligure, Chiavari ed alle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Rapallo.

Una iniziativa voluta per divulgare e valorizzare, tramite 18 pannelli fotografici , il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo: la ricerca e il ritrovamento di persone disperse o sepolte dalle macerie o dalle valanghe, il supporto alle forze dell’ordine, il soccorso in acqua, la difesa, la diagnostica e la PET terapia, sono alcuni dei settori di impiego dei cani, che li rendono di fatto insostituibili.

Il cane è da sempre il miglior amico dell’uomo, e le sue doti di affidabilità ed intelligenza, hanno contribuito enormemente allo sviluppo, al benessere ed alla sicurezza dell’essere umano. A margine della mostra saranno pure esposti 4 pannelli sui gatti domestici. La mostra viene allestita nel Forte centrale di Nava (Pornassio) da domenica 30 luglio a domenica 20 agosto e sarà visitabile dalle 14 alle 18 del venerdì, sabato e domenica. Sarà pure visitabile la settimana di ferragosto e su appuntamento. Inaugurazione il 30 luglio alle 17.