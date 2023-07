La band sanremese Filodiretto a Laigueglia per la rassegna 'Il Tenco Ascolta…'

La ricca estate dei Filodiretto prosegue venerdì 27 luglio alla Terrazza Giuliano di Laigueglia (SV) per la XV edizione del festival “Queste piazze davanti al mare” con l’esibizione per la rassegna “Il Tenco Ascolta…” (organizzata dal Club Tenco); ospite d’onore della serata sarà Leo Gassmann.

Per la band il 2022 è stato un anno ricco di esperienze sul palco: in primis l’apertura a Gianluca Grignani (Astimusica), la qualificazione al primo posto alle finali di Sanremo Rock & Trend, (con due esibizioni sul palco del Teatro Ariston), l'apertura dei torinesi LaStanzadiGreta (nella Pigna di Sanremo), la partecipazione al festival Maurosky Live on the Beach, in memoria di Mauro Martini (di cui sono ideatori e realizzatori) fino al Milano Music Play (allo storico Rock n Roll).

Quest’anno non è stato da meno: si esibiscono alle finali del contest Amate Stelle (Parco E. Montale, Godiasco) e presentano il loro ultimo lavoro di brani originali alla rassegna “Venticinque Note” del prestigioso Club Tenco di Sanremo, infine hanno suonato in apertura allo spettacolo comico di Alessandro Bianchi in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo.

Filodiretto:

Band pop-rock cantautorale sanremese. È composta dai due membri storici: Tommy (autore, voce, chitarra acustica, piano), Marco (cori, chitarra elettrica, tastiere), più che sanremesi, abitanti del centro storico "La Pigna" dove sono cresciuti, non solo artisticamente. Completano la formazione Ana Bolívar (cori, viola, bandola, percussione minore), Erik Boncore (cori, basso) e Fabio Saccoccia (batteria).

I Filodiretto presentano un repertorio di brani originali in italiano che vanno dalla critica sociale alla riflessione dei sentimenti comuni. Il loro nuovo singolo, “Sopra Gennaio” sarà presto rilasciato sulle principali piattaforme digitali, distribuito da Artist First in collaborazione con l’etichetta Radio Rossa Management.