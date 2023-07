'Bordighera Un Mare di Sapori', al via una intensa tre giorni per celebrare il buon cibo

Tutto pronto per la ottava edizione della manifestazione 'Bordighera Un Mare di Sapori' che si svolgerà lunedì 24 martedì 25 e mercoledì 26 luglio a partire dalle ore 19.00 sul Lungomare Argentina a Bordighera. Una tre giorni intensa, attenta a celebrare il buon cibo.

L’evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera e la Regione Liguria, premia il suggestivo e invitante Lungomare Argentina quale location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico, quando una sorprendente tavolata si snoderà in riva al mare, alla scoperta delle eccellenze del territorio: saranno infatti i migliori ristoratori locali che collaboreranno in vario modo alla realizzazione di menù , capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina ligure.

Bordighera Un Mare di Sapori è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e molto attesi del comprensorio della riviera dei Fiori; infatti ogni anno è sempre più crescente la presenza e la partecipazione del pubblico alla rassegna tanto da diventare un punto di riferimento per la gastronomia locale, e nasce e si conferma come occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure.

E’ grazie alla volontà degli chef di creare un grande appuntamento per il territorio, e il desiderio di fare squadra e di creare un momento esclusivo che unisca al piacere della degustazione dei piatti anche un clima di festa e forte partecipazione da parte del pubblico.

Si tratta di una formula semplicissima I ristoratori, coinvolti nell’iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati seduti ad uno dei tanti tavoli allestiti nel Lungomare e a prezzi promozionali, il costo previsto per ogni singola portata è compreso tra i 4 e 10 euro. Un’occasione non solo per i residenti ma anche per i turisti che potranno degustare ricette di gastronomia tipica in un contesto speciale.

Il grande successo delle precedenti edizioni, è frutto di un importante lavoro di squadra, Mare di Sapori nasce per iniziativa della Confcommercio insieme ad alcuni ristoratori locali, con lo scopo di salvaguardare e valorizzare la cultura del proprio territorio e delle sue eccellenze e crearne un’immagine forte e coordinata all’insegna della qualità. Il binomio cibo cultura è sempre stato nel cuore delle iniziative del gruppo, valorizzare i prodotti di qualità e i professionisti della cucina locale, coloro che continuano a credere in questo evento .

Sarà un momento per mangiare bene e stare in compagnia. Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato faranno da corollario alle tre serate.

Questo il programma musicale

QUESTA SERA LUNEDI’ 24 LUGLIO

Mercenari

Ambaradam& Smartphonic

Ale Dj

Bruce Brothers

Il tutto per creare un esclusivo momento di festa e convivialità. Per scoprire il programma dettagliato della manifestazione consigliamo di visitare la pagina facebook 'Bordighera un Mare di Sapori 2023'.